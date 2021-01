Nel ristorante di un ospedale thailandese il menu è a base di cannabis (Di martedì 19 gennaio 2021) (Foto: Helen Sessions / Alamy / IPA)Foglie di marijuana fritte, “pane ridacchiante” e zuppe con germogli di cannabis sono alcuni dei piatti che si possono assaggiare nel ristorante di un ospedale thailandese. Sono stati inseriti nel menu a partire da questo mese, quando la Thailandia ha rimosso la cannabis (che era già stata legalizzata per uso medico nel 2018) dalla lista dei narcotici, permettendo ad aziende autorizzate, come gli ospedali appunto, di coltivarla e di utilizzarla. Il menu degno dei migliori coffee shop di Amsterdam viene servito al ristorante del Chao Phya Abhaibhubejhr a Prachinburi, nella Thailandia dell’Est. I divertenti nomi dei piatti, come “insalata danzante con gioia”, stanno attirando parecchi curiosi che vogliono provare la ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) (Foto: Helen Sessions / Alamy / IPA)Foglie di marijuana fritte, “pane ridacchiante” e zuppe con germogli disono alcuni dei piatti che si possono assaggiare neldi un. Sono stati inseriti nela partire da questo mese, quando la Thailandia ha rimosso la(che era già stata legalizzata per uso medico nel 2018) dalla lista dei narcotici, permettendo ad aziende autorizzate, come gli ospedali appunto, di coltivarla e di utilizzarla. Ildegno dei migliori coffee shop di Amsterdam viene servito aldel Chao Phya Abhaibhubejhr a Prachinburi, nella Thailandia dell’Est. I divertenti nomi dei piatti, come “insalata danzante con gioia”, stanno attirando parecchi curiosi che vogliono provare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel ristorante Nel ristorante di un ospedale thailandese il menu è a base di cannabis Wired.it Covid. C'è una nuova povertà di vita e servono ristori per l'animo

Gli effetti della pandemia non sono solo economici e sanitari: la crisi materiale sta generando un impoverimento delle qualità e delle risorse umane individuali e sociali. Un vaccino per la mente ...

Il Coronavirus sta spazzando via i ristoranti? Tracollo del 66,8%, peggio solo il turismo

Il 2020 si è chiuso con tutti i settori in sofferenza ma è stata proprio la ristorazione, secondo l’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi elaborato da Confimprese-Ey, a pagare maggiorment ...

