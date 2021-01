Nba: Warriors fermano Lakers, cade Portland (Di martedì 19 gennaio 2021) La vittoria di Golden State sui Los Angeles Lakes è il risultato più inatteso nel turno di questa notte di Nba. I Warriors hanno vinto per 115-113 dopo essere stati in vantaggio per tutta la partita. Ma i minuti finali sono stati imperiosi, così per i californiani, leader indiscussi della classifica a ovest, è arrivato un brusco stop. Protagonista della serata è stato Curry, con 26 punti, in ombra invece Lebron James con solo 19 punti. Ancora un successo, il quarto consecutivo per i Brooklyn Nets, nei quali l’arrivo di James Harden ha portato nuova linfa in attacco. Il.barba con 34 punti e 12 assist ha guidato i suoi alla vittoria contro Milwakee per 125-123, nonostante i 34 punti del greco Antetokoumpo. Nelle altre sfide, vittorie dei Knicks su Orlando Magic per 91-84, pesante tonfo casalingo di Portland, battuto 125- 104 da San Antonio. Bene anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) La vittoria di Golden State sui Los Angeles Lakes è il risultato più inatteso nel turno di questa notte di Nba. Ihanno vinto per 115-113 dopo essere stati in vantaggio per tutta la partita. Ma i minuti finali sono stati imperiosi, così per i californiani, leader indiscussi della classifica a ovest, è arrivato un brusco stop. Protagonista della serata è stato Curry, con 26 punti, in ombra invece Lebron James con solo 19 punti. Ancora un successo, il quarto consecutivo per i Brooklyn Nets, nei quali l’arrivo di James Harden ha portato nuova linfa in attacco. Il.barba con 34 punti e 12 assist ha guidato i suoi alla vittoria contro Milwakee per 125-123, nonostante i 34 punti del greco Antetokoumpo. Nelle altre sfide, vittorie dei Knicks su Orlando Magic per 91-84, pesante tonfo casalingo di, battuto 125- 104 da San Antonio. Bene anche ...

