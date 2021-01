Natalia Paragoni accusata di aver tradito Zelletta: la verità finale sul gossip (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo più di un mese è arrivata alla conclusione (forse) la soap del CapriGate. Natalia Paragoni pare abbia diffidato Dayane Mello, che nella casa del GF Vip aveva parlato di presunti tradimenti ai danni di Andrea Zelletta. Anche Giacomo Urtis pensava di aver ricevuto una letterina dai legali della fidanzata di Andrea, ma su di lui resta il dubbio. Proprio il chirurgo dei vip ieri al GF Vip Party ha messo la parola fine a questo gossip. Insomma, avete capito che… Giacomo appena è uscito dalla casa del GF Vip ha parlato con un amico del presunto amante di Natalia. Questa fonte misteriosa avrebbe smentito tutto (ma và). “Vi voglio dare un’esclusiva. Uscito fuori… perché mi era dispiaciuto, mi sono informato e vi assicuro che non c’è stato niente. Perché conosco un amico della presunta ... Leggi su biccy (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo più di un mese è arrivata alla conclusione (forse) la soap del CapriGate.pare abbia diffidato Dayane Mello, che nella casa del GF Vip aveva parlato di presunti tradimenti ai danni di Andrea. Anche Giacomo Urtis pensava diricevuto una letterina dai legali della fidanzata di Andrea, ma su di lui resta il dubbio. Proprio il chirurgo dei vip ieri al GF Vip Party ha messo la parola fine a questo. Insomma, avete capito che… Giacomo appena è uscito dalla casa del GF Vip ha parlato con un amico del presunto amante di. Questa fonte misteriosa avrebbe smentito tutto (ma và). “Vi voglio dare un’esclusiva. Uscito fuori… perché mi era dispiaciuto, mi sono informato e vi assicuro che non c’è stato niente. Perché conosco un amico della presunta ...

