Napoli: Tutti i convocati e gli esclusi per la sfida contro la Juventus

Gattuso si mostra forte e sicuro nell'annunciare i convocati della sfida decisiva con la Juventus che avverrà domani a Reggio Emilia, in virtù della vittoria per 6 a 0 contro la Fiorentina di domenica

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Tutti Napoli, tutti negativi al tampone: azzurri in viaggio per Reggio Emilia Il Mattino Inter-Juventus 2-0: il derby d'Italia è Nerazzurro

A San Siro, nel posticipo della 18ª giornata, la squadra di Conte batte i campioni d’Italia e affianca per il momento al comando il Milan, in campo nel Monday Night a Cagliari: segnano l’ex Vidal e Ba ...

Insigne Napoli Juve: “Centesimo gol? Penso a vincere la Supercoppa”

INSIGNE NAPOLI JUVE - Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa ...

