Napoli, tentata rapina con coltello in gioielleria: arrestato grazie alle telecamere (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 36enne napoletano ha tentato un furto in una gioielleria di via dell'Epomeo. L'episodio è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale che hanno ripreso l'uomo mentre chiede al commerciante di mostrargli alcuni preziosi, per poi estrarre un coltello. Il commerciante, mantenendo il sangue freddo, ha prima attivato l'allarme e poi lo ha comunicato al rapinatore che, messo alle strette, ha preferito fuggire dalla gioielleria. L'uomo è stato poi individuato dalla Polizia che lo ha arrestato con l'accusa di tentata rapina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

