Napoli, rubò il Rolex ad un turista americano: preso rapinatore 29enne (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che dispone la misura degli arresti domiciliari per Salvatore Verdicchio, 29enne napoletano, indiziato di essere l’autore di un rapina aggravata. La rapina è avvenuta nel pomeriggio del 13 ottobre 2019 nei pressi del rione Sanità; Verdicchio è accusato di aver rapinato un turista americano di un orologio marca Rolex del valore di circa 15.000 euro. Il turista riportò lesione alla mano giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti della Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, che dispone la misura degli arresti domiciliari per Salvatore Verdicchio,napoletano, indiziato di essere l’autore di un rapina aggravata. La rapina è avvenuta nel pomeriggio del 13 ottobre 2019 nei pressi del rione Sanità; Verdicchio è accusato di aver rapinato undi un orologio marcadel valore di circa 15.000 euro. Ilriportò lesione alla mano giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica dihanno ...

