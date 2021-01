Napoli. Rapina Rolex da oltre 15mila euro: 28enne arrestato dopo più di un anno (Di martedì 19 gennaio 2021) Rapina Rolex da 15mila euro, arrestato 28enne napoletano. È Salvatore Verdicchio il responsabile della Rapina del prestigioso monile adi danni di un turista americano. Il giovane è stato arrestato e il G.I.P ha disposto, nella giornata di ieri, gli arresti domiciliari. Rapina Rolex da 15mila euro La Rapina avvenne nel pomeriggio del 13 ottobre 2019. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 19 gennaio 2021)danapoletano. È Salvatore Verdicchio il responsabile delladel prestigioso monile adi danni di un turista americano. Il giovane è statoe il G.I.P ha disposto, nella giornata di ieri, gli arresti domiciliari.daLaavvenne nel pomeriggio del 13 ottobre 2019. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

