Napoli, Petagna si allena in gruppo: a disposizione per la Supercoppa italiana (Di martedì 19 gennaio 2021) Buone notizie per il Napoli di Rino Gattuso: Andrea Petagna si è allenato con il resto del gruppo ed è a disposizione del tecnico Arrivano buone notizie per il Napoli di Rino Gattuso. Andrea Petagna si è allenato con il resto del gruppo dopo il problema avvertito contro la Fiorentina ed è quindi a disposizione del tecnico per la finale Supercoppa italiana. Non al meglio invece Maksimovic, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. La squadra nel primo pomeriggio partirà per Reggio Emilia: alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione del match a cui prenderanno parte l'allenatore Gennaro Gattuso e il capitano Lorenzo ...

