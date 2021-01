Napoli | Lozano e i gol agli esordi | la Juventus è avvisata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Hirvingha una particolarità: segnare in tutti gliin una competizione. LaDomani sera,si contenderanno la Supercoppa italiana sfidandosi al Mapei Stadium di Reggio Emilio. Tra i grandi protagonisti ci sarà certamente anche Hirving, uno dei trascinatori della squadra azzurra in questa stagione. E il messicano porterà con se una statistica che fa ben sperare i partenopei e preoccupare i bianconeri: segna in ognio in una nuova competizione. Come riporta La Gazzetta dello Sport,segnò nella sua prima volta col Pachuca nel campionato messicano, cosi? come in Eredivisie col Psv e sempre con gli olandesi entrò nel tabellino dei marcatori alla sua prima in Champions ...