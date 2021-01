Napoli, Insigne multato dal Giudice Sportivo: ecco il motivo (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Doccia fredda per Lorenzo Insigne. Il Giudice Sportivo ha multato con 2mila euro di ammenda il capitano azzurro per una simulazione avvenuta nella scorsa gara di campionato allo stadio Maradona contro la Fiorentina. Per il Giudice Insigne avrebbe simulato di “essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria” per questa ragione è partita la multa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Doccia fredda per Lorenzo. Ilhacon 2mila euro di ammenda il capitano azzurro per una simulazione avvenuta nella scorsa gara di campionato allo stadio Maradona contro la Fiorentina. Per ilavrebbe simulato di “essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria” per questa ragione è partita la multa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

