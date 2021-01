Napoli, il rider aggredito in una rapina ha trovato lavoro (Di martedì 19 gennaio 2021) Gianni, il rider aggredito durante una rapina Napoli qualche giorno fa, ha finalmente trovato lavoro. Ecco cosa fa adesso Napoli, il rider Gianni ha trovato lavoroRicordate il rider che non molti giorni fa è stato rapinato a Napoli, in zona Capodichino, del suo scooter? Gianni Lanciano, questo il suo nome, stamattina ha cominciato nuovamente a lavorare. Proprio così, la notizia è stata lanciata da Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale e giornalista, che ha seguito molto da vicino la vicenda di Gianni ed ha cercato di aiutarlo in ogni modo. Nel video che ha fatto il giro del web non appena fu lanciato si vedeva una violenta aggressione al ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 gennaio 2021) Gianni, ildurante unaqualche giorno fa, ha finalmente. Ecco cosa fa adesso, ilGianni haRicordate ilche non molti giorni fa è statoto a, in zona Capodichino, del suo scooter? Gianni Lanciano, questo il suo nome, stamattina ha cominciato nuovamente a lavorare. Proprio così, la notizia è stata lanciata da Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale e giornalista, che ha seguito molto da vicino la vicenda di Gianni ed ha cercato di aiutarlo in ogni modo. Nel video che ha fatto il giro del web non appena fu lanciato si vedeva una violenta aggressione al ...

