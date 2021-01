Napoli, Gattuso: “Sbagliato pensare che la Juve sia in crisi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso in sala stampa ha presentato la Supercoppa di domani con la Juventus: "La squadra bianconera vince da 9 anni in Italia e in Europa ha fatto cose straordinarie, hanno una grande mentalità e se noi pensiamo che domani sarà una passeggiata perché hanno perso con l'Inter non è così. Sbagliato anche pensare che i bianconeri siano in crisi. Servirà il 200%, dobbiamo fare la nostra partita con le nostre armi. Per noi è una finale e se la vinci ti consente di alzare l'asticella. Purtroppo prepararla non è facile e con il Covid manca la tranquillità. I valori reali non emergono con questo maledetto virus. Pirlo prima mi chiamava spesso adesso che è allenatore della Juventus non ci sentiamo. Petagna ha fatto tutto quello che doveva fare in ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tecnico delRinoin sala stampa ha presentato la Supercoppa di domani con lantus: "La squadra bianconera vince da 9 anni in Italia e in Europa ha fatto cose straordinarie, hanno una grande mentalità e se noi pensiamo che domani sarà una passeggiata perché hanno perso con l'Inter non è così.ancheche i bianconeri siano in. Servirà il 200%, dobbiamo fare la nostra partita con le nostre armi. Per noi è una finale e se la vinci ti consente di alzare l'asticella. Purtroppo prepararla non è facile e con il Covid manca la tranquillità. I valori reali non emergono con questo maledetto virus. Pirlo prima mi chiamava spesso adesso che è allenatore dellantus non ci sentiamo. Petagna ha fatto tutto quello che doveva fare in ...

zazoomblog : Napoli Gattuso: “Sbagliato pensare che la Juve sia in crisi” - #Napoli #Gattuso: #“Sbagliato #pensare - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Juve-Napoli, Gattuso e Insigne: 'Serve una grandissima partita e grande concentrazione'… - sportface2016 : #JuventusNapoli | #Gattuso: 'Con #Pirlo a volte sembravamo Bud Spencer e Terence Hill. Ha preso più schiaffi da me… - Gazzetta_it : #Supercoppa: #Gattuso ha le idee chiare per la sfida alla #Juventus - twilight_townn : Gattuso: 'In partite del genere gli stimoli vengono da soli'. I calciatori del Napoli: -