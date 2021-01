Napoli, Gattuso rischia grosso: attaccante in dubbio per la Supercoppa (Di martedì 19 gennaio 2021) Gennaro Gattuso è pronto a riaccogliere uno dei big dell’attacco del Napoli. Dries Mertens ha svelato le ultime sulla sua condizione fisica. A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio di Juventus – Napoli, finale di Supercoppa italiana, Gennaro Gattuso ha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Il tecnico della SSC Napoli, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Gennaroè pronto a riaccogliere uno dei big dell’attacco del. Dries Mertens ha svelato le ultime sulla sua condizione fisica. A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio di Juventus –, finale diitaliana, Gennaroha ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Il tecnico della SSC, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

