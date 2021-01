Napoli Eden | dall’ Asolo Art Film Festival all’Oscar

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gli Oscar 2021 passano ancheArt; il docusulla vita dell’artista Annalaura Di Luggo diretto da Bruno Colella, in concorso all’edizione 2020 del, è uno dei dueitaliani in lizza per la statuetta nella sezione Feature Documentary. La trama L’artista Annalaura di Luggo, si trova alle prese con la sua ultima avventura che consiste nel realizzare quattro opere d’arte in alluminio riciclato, da installare nei luoghi più significativi della città diArtE’ grazie adArt(AAFF) che...