Napoli, De Magistris annuncia: "Mi candido a presidente della Calabria" (Di martedì 19 gennaio 2021) . Il sindaco partenopeo ha dichiarato ufficialmente di presentarsi alle elezioni dell'11 aprile Ormai non ci sono più dubbi. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, oggi è arrivata anche l'ufficialità. L'attuale sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria. L'articolo proviene da Inews.it.

