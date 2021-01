Napoli, c’è Petagna nell’elenco dei convocati per la Supercoppa (Di martedì 19 gennaio 2021) C'è Petagna nella lista dei convocati del Napoli per la Supercoppa di domani con la Juventus, alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gattuso recupera dunque l'attaccante uscito malconcio durante la partita di domenica scorsa con la Fiorentina. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.caption id="attachment 1078007" align="alignnone" width="4140" Tiemoue Bakayoko, Napoli (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) C'ènella lista deidelper ladi domani con la Juventus, alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gattuso recupera dunque l'attaccante uscito malconcio durante la partita di domenica scorsa con la Fiorentina. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens,, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.caption id="attachment 1078007" align="alignnone" width="4140" Tiemoue Bakayoko,(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

MaDaMeBrOWn1 : Le 'sette C' di Napoli e l’intolleranza verso gli immigrati nel ‘500 - CsSoldi : Comunque ho saputo che oggi c'era un allenamento facoltativo per gli eroi di Napoli. Non si è presentato quasi ness… - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: #Supercoppa, De Siervo: 'Richiesta rinvio del Napoli valutata e plausibile, ma non c'erano date' - JManiaSite : Pirlo perde anche #Demiral per la #Supercoppa: niente da fare nemmeno per #Dybala, #deLigt, #AlexSandro e #Cuadrado… - ItaSportPress : Napoli, c'è Petagna nell'elenco dei convocati per la Supercoppa - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli c’è Insigne nunn'accucchiaje assaje, Bakayoko signasse cchiú spisso! IlNapolista