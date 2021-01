Napoli, buone notizie per Gattuso: Petagna si è allenato con il gruppo (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Petagna sarà a disposizione del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la gara di domani conto la Juventus in Supercoppa Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, Andrea Petagna ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo nella giornata di oggi. Ieri il centravanti aveva svolto lavoro differenziato. Il centravanti, quindi, avrebbe recuperato pienamente dal trauma contusivo al polpaccio sinistro accusato domenica contro la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Andreasarà a disposizione del tecnico delGennaroper la gara di domani conto la Juventus in Supercoppa Secondo quanto riferito da Calcio24, Andreaha svolto l’intera sessione di allenamento con ilnella giornata di oggi. Ieri il centravanti aveva svolto lavoro differenziato. Il centravanti, quindi, avrebbe recuperato pienamente dal trauma contusivo al polpaccio sinistro accusato domenica contro la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

