Napoli, biblioteca dei Girolamini: Marcello dell'Utri assolto dall'accusa di saccheggio di volumi antichi (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Marcello dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, è stato assolto dall'accusa di peculato al processo per il saccheggio della biblioteca dei Girolamini, a Napoli. La Procura aveva chiesto la condanna a sette anni, con l'accusa di essersi impossessato di antichi volumi – poi restituiti -custoditi nella storica biblioteca partenopea grazie all'aiuto di Massimo De Caro, ex direttore della biblioteca, con il quale era indagato in concorso. De Caro è già stato processato e condannato, ma il collegio giudicante ha disposto per dell'Utri l'assoluzione dopo un dibattimento durato per anni. Accolta, quindi, la richiesta ...

La Procura che lo accusa di peculato aveva chiesto la condanna a sette anni, ma il collegio, al termine di un dibattimento che si è protratto per anni, ha accolto la richiesta degli avvocati ...

