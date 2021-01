Napoli, bambino nasce tra i rifiuti nell’ex area Nato di Poggioreale: salvato da polizia e 118 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una storia terribile che poteva finire in tragedia. Questa mattina, intorno alle 12, è stato trovato un neoNato, sporco di sangue e cianotico, avvolto in un vecchio cappotto. Il bambino era Nato poco prima da una donna senza fissa dimora che abitava nei pressi dell’area ex Nato di Poggioreale, oggi rifugio dei senzatetto. Secondo quanto si apprende, un uomo di circa 40 anni, di cui non si conosce l’identità, sarebbe uscito dalla struttura con in braccio l’infante. Decisivo l’intervento della polizia e soprattutto degli operatori del 118 che hanno trasportato il bambino in ambulanza all’ospedale Santobono. Il neoNato è ora sotto osservazione, ma non sembra essere in pericolo di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una storia terribile che poteva finire in tragedia. Questa mattina, intorno alle 12, è stato trovato un neo, sporco di sangue e cianotico, avvolto in un vecchio cappotto. Ilerapoco prima da una donna senza fissa dimora che abitava nei pressi dell’exdi, oggi rifugio dei senzatetto. Secondo quanto si apprende, un uomo di circa 40 anni, di cui non si conosce l’identità, sarebbe uscito dalla struttura con in braccio l’infante. Decisivo l’intervento dellae soprattutto degli operatori del 118 che hanno trasportato ilin ambulanza all’ospedale Santobono. Il neoè ora sotto osservazione, ma non sembra essere in pericolo di ...

