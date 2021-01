Napoli | armato di coltello tenta di rapinare la gioielleria | preso 36enne

(Di martedì 19 gennaio 2021). Avevato diladipregiudicato arrestato dallla Polizia. L’11 gennaio scorso un uomo è entrato in unadi via dell’Epomeo e, dopo aver visionato alcuni monili, ha estratto uned ha afferrato un bracciale che era sul banco intimando al titolare di consegnargli il resto della merce. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

samvise74 : @giusdr @SkySport Beh, per l'asl1 di napoli non contano più nemmeno i tamponi negativi, 4 dal 4 gennaio a stamattin… - TweetGino : La zelante #asl di Napoli...... Braccio armato del Pappone - samvise74 : @francescoceccot Ormai l'asl1 è diventata il braccio armato del napoli. - giusepp72129886 : @SkySport L’Asl di Napoli il bracciolo armato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli armato

Luciano Moggi racconta il suo rapporto personale con Diego Armando Maradona, compianto ex numero 10 del Napoli e della Nazionale Argentina.Sfodera un coltello e tenta di rapinare una gioielleria, il proprietario si rifiuta e lo mette in fuga. Napoli - In manette un uomo di 36 anni incastrato dalle immagini della sorveglianza - FOTO E VID ...