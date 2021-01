Napoli, anziana cade in casa all’ultimo piano senza ascensore: agenti di polizia la trasportano in spalla (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una storia di solidarietà ed altruismo quella raccontata dalla Questura di Napoli e che vede protagonisti gli agenti di polizia del Commissariato Dante che, nella giornata di ieri, transitando in vico Teatro Nuovo sono stati fermati dagli operatori di un’ambulanza che, dovendo soccorrere una 84enne caduta in casa, hanno chiesto il loro aiuto per raggiungere l’appartamento della donna all’ultimo piano di un palazzo senza ascensore e con una scala stretta e ripida. I poliziotti non hanno esitato a supportare gli infermieri durante il loro intervento ed hanno trasportato l’anziana con la lettiga in spalla dopo averla coperta con la giacca della divisa per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una storia di solidarietà ed altruismo quella raccontata dalla Questura die che vede protagonisti glididel Commissariato Dante che, nella giornata di ieri, transitando in vico Teatro Nuovo sono stati fermati dagli operatori di un’ambulanza che, dovendo soccorrere una 84enne caduta in, hanno chiesto il loro aiuto per raggiungere l’appartamento della donnadi un palazzoe con una scala stretta e ripida. I poliziotti non hanno esitato a supportare gli infermieri durante il loro intervento ed hanno trasportato l’con la lettiga indopo averla coperta con la giacca della divisa per ...

larampait : #Napoli. #Poliziotti aiutano operatori 118 nel soccorso di un'#anziana - La_LoreDalai : c’è questa signora anziana, Biagina, senza casa, e c’è l’aeroporto di Napoli che è diventato la sua casa, e il pers… - almanacco13 : RT @SkyTG24: Napoli, si finge nipote per truffare anziana ma lei chiama la polizia e lo fa arrestare - statodelsud : Napoli, si finge nipote per truffare anziana ma lei chiama la polizia e lo fa arrestare - Pino__Merola : Napoli, si finge nipote per truffare anziana ma lei chiama la polizia e lo fa arrestare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anziana Napoli, anziana cade in casa all'ultimo piano: i poliziotti la trasportano in spalla Vesuvio Live Napoli, anziana cade in casa all’ultimo piano senza ascensore: agenti di polizia la trasportano in spalla

Una storia di solidarietà ed altruismo quella raccontata dalla Questura di Napoli e che vede protagonisti gli agenti di polizia del Commissariato Dante ...

San Giorgio a Cremano, parroco preso a pugni mentre dà la comunione durante la messa

Domenica scorsa, don Nino, parroco della chiesa di San Giorgio Martire a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, è stato colpito con un ...

Una storia di solidarietà ed altruismo quella raccontata dalla Questura di Napoli e che vede protagonisti gli agenti di polizia del Commissariato Dante ...Domenica scorsa, don Nino, parroco della chiesa di San Giorgio Martire a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, è stato colpito con un ...