Musica sotto choc, Gabry Ponte: operazione delicata al cuore

Gabry Ponte chiede il sostegno e l'affetto di tutti i suoi fan in vista di un' importante operazione che dovrà sostenere nei prossimi giorni. L'ex membro degli Eiffel 65, fondatore e direttore della casa discografica indipendente Dance and Love, nata a Torino e tra i grandi protagonisti della scena dance nazionale, ha scritto su Fb: "Ciao, devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un'operazione un po' complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete ..."

Ultime Notizie dalla rete : Musica sotto Musica sotto la doccia: piccolo lusso a piccolo prezzo Telefonino.net La playlist di TIMMUSIC con tante hit da cantare sotto la doccia

TIMMUSIC ha creato una playlist ad hoc, scegliendo decine di canzoni da cantare a squarciagola. Eccole. >>>SCOPRI TIMMUSIC! >>>ASCOLTA LA PLAYLIST "SOTTO LA DOCCIA" La nostra docc ...

“Music & Wine”, torna il festival internazionale di musica da camera: il programma

Torna da domenica 24 gennaio e in modalità streaming (viste le attuali limitazioni in ottemperanza ai Dpcm Anti-Covid), la trentunesima edizione del festival “ Music & Wine “, la kermesse dedicata al ...

