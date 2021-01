Musetti-Bonzi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Istanbul 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi si affrontano nel secondo turno del Challenger di Istanbul 2021. Dopo la sconfitta subita al primo turno delle qualificazioni agli Australian Open, il giovane azzurro è tornato alla vittoria in Turchia battendo il serbo Petrovic all’esordio. Adesso sfida il pericoloso francese. Il match andrà in scena nella giornata di giovedì 21 gennaio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco: nessuna emittente televisiva italiana proporrà la diretta, sebbene l’evento sia visibile in live streaming sul sito dell’ATP Challenger Tour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Lorenzoe Benjaminsi affrontano nel secondo turno deldi. Dopo la sconfitta subita al primo turno delle qualificazioni agli Australian Open, il giovane azzurro è tornato alla vittoria in Turchia battendo il serbo Petrovic all’esordio. Adesso sfida il pericoloso francese. Il match andrà in scena nella giornata di giovedì 21 gennaio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco: nessuna emittente televisiva italiana proporrà la, sebbene l’evento sia visibile in livesul sito dell’ATPTour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con cronaca e highlights al termine. SportFace.

Giornottennis : Rola si ritira nel secondo set contro Bonzi (era un set sotto), pertanto il prossimo avversario di Musetti sarà il francese. - Giornottennis : Buon martedì! Anche oggi ovviamente Ch di Istanbul a farla da padrone. Da Rola vs. Bonzi uscirà il nome dell'avvers… - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: Musetti ?? Lorenzo Musetti esordisce nel Challenger di Istanbul battendo il serbo Danilo Petrovic per 6-4 7-6. Una prov… - WeAreTennisITA : Musetti ?? Lorenzo Musetti esordisce nel Challenger di Istanbul battendo il serbo Danilo Petrovic per 6-4 7-6. Una… - Tennisnewsroom : RT @Giornottennis: Musetti al primo turno contro Danilo Petrovic al challenger di Istanbul. Se passa, troverà Rola o Bonzi. Derby Giustino-… -