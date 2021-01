Muore a 18 anni subito dopo il parto. Il dolore del fidanzatino: “Lo crescerò da solo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Una terribile storia arriva dall’Inghilterra. È quella di una mamma poco più che adolescente: è stata raccontata dal suo fidanzatino. Una storia su cui la polizia di Avon e Somerset ha avviato un’indagine per chiarire i contorni della vicenda. Perché c’è di mezzo non solo la vita di questa mamma, ma anche quella del suo piccolo. La mamma in questione si chiama Danielle Jones: è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. Questo è quello che ha detto Ozzy Godfrey, il suo fidanzato: “Ho avuto un bambino, quello che avrebbe voluto Dani e che purtroppo non incontrerà mai”, sono le parole strazianti del giovane papà. Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda per chiare le cause della morte e cosa sia realmente accaduto alla giovane mamma morta dopo aver dato alla luce il piccolo Danny. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Una terribile storia arriva dall’Inghilterra. È quella di una mamma poco più che adolescente: è stata raccontata dal suo. Una storia su cui la polizia di Avon e Somerset ha avviato un’indagine per chiarire i contorni della vicenda. Perché c’è di mezzo nonla vita di questa mamma, ma anche quella del suo piccolo. La mamma in questione si chiama Danielle Jones: è mortaaver dato alla luce il suo bambino. Questo è quello che ha detto Ozzy Godfrey, il suo fidanzato: “Ho avuto un bambino, quello che avrebbe voluto Dani e che purtroppo non incontrerà mai”, sono le parole strazianti del giovane papà. Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda per chiare le cause della morte e cosa sia realmente accaduto alla giovane mamma mortaaver dato alla luce il piccolo Danny. (Continua...

Agenzia_Italia : Muore a nove anni, i suoi organi salvano tre bambini - HuffPostItalia : Muore per Covid a 49 anni il presentatore brasiliano che era contro il distanziamento sociale - enpaonlus : Muore a 26 anni, l'appello: 'Aiutateci a trovare una casa per le sue gatte' - ravel_claudio : RT @MariuzzoAndrea: 19 GENNAIO 1969 52 anni fa muore, tre giorni dopo essersi dato fuoco in Piazza San Venceslao per protesta contro l'inva… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Venezia, famiglia annientata da Covid: Ivan Busso muore a 42 anni, poco dopo il virus uccide anche la mamma e il papà https://… -