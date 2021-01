Municipio IX, Lega: piste ciclabili, chiarire effettiva regolarità (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Mi sono attivato per conoscere e fare luce da parte dall’Amministrazione del IX Municipio sull’effettiva regolarita’ delle piste ciclabili in questo territorio, guardando soprattutto a quei tracciati recentemente edificati nelle zone tra i quartieri dell’Eur e il Torrino.” “Ho posto delle perplessita’ facendo affidamento alle valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha posto delle riserve su questi percorsi in fatto di sicurezza stradale per gli automobilisti e gli stessi ciclisti che le percorrono.” “La tematica l’avevo ripresa gia’ in passato, quando evidenziai uno spreco di risorse pubbliche in questo territorio da parte dell’Amministrazione pentastellata. Le nuove piste ciclabili del IX Municipio sono un limpido esempio di questo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Mi sono attivato per conoscere e fare luce da parte dall’Amministrazione del IXsull’regolarita’ dellein questo territorio, guardando soprattutto a quei tracciati recentemente edificati nelle zone tra i quartieri dell’Eur e il Torrino.” “Ho posto delle perplessita’ facendo affidamento alle valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha posto delle riserve su questi percorsi in fatto di sicurezza stradale per gli automobilisti e gli stessi ciclisti che le percorrono.” “La tematica l’avevo ripresa gia’ in passato, quando evidenziai uno spreco di risorse pubbliche in questo territorio da parte dell’Amministrazione pentastellata. Le nuovedel IXsono un limpido esempio di questo ...

