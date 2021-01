MOVIOLA Roma-Spezia: clamorosa doppia espulsione, fuori Mancini e Pau Lopez in un minuto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) doppia espulsione in un minuto in casa Roma. Si aggrava la situazione dei giallorossi in Coppa Italia durante i tempi supplementari nella gara contro lo Spezia. Prima Ghersini tira fuori il secondo giallo a Mancini per un fallo netto a centrocampo ai danni di Acampora. Poi dopo pochi secondi, sugli sviluppi del calcio di punizione dello Spezia, una palla che giunge al limite dell’area viene contesa da Pau Lopez che manca l’impatto col pallone e scalcia incredibilmente l’avversario prendendo il rosso diretto. Due decisioni sacrosante. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021)in unin casa. Si aggrava la situazione dei giallorossi in Coppa Italia durante i tempi supplementari nella gara contro lo. Prima Ghersini tirail secondo giallo aper un fallo netto a centrocampo ai danni di Acampora. Poi dopo pochi secondi, sugli sviluppi del calcio di punizione dello, una palla che giunge al limite dell’area viene contesa da Pauche manca l’impatto col pallone e scalcia incredibilmente l’avversario prendendo il rosso diretto. Due decisioni sacrosante. SportFace.

sportface2016 : MOVIOLA #RomaSpezia | Clamorosa doppia espulsione in un minuto per #Mancini e #PauLopez - zazoomblog : MOVIOLA Roma-Spezia: contatto Maggiore-Cristante Galabinov gol su rigore (VIDEO) - #MOVIOLA #Roma-Spezia: #contatto… - sportface2016 : VIDEO MOVIOLA #RomaSpezia | Ecco la rete di #Pellegrini su rigore, penalty concesso per contatto con #Ismajli - infoitsport : Coppa Italia, la MOVIOLA LIVE di Roma-Spezia: contatto tra Cristante e Maggiore, rigore molto dubbio - sportface2016 : VIDEO MOVIOLA #RomaSpezia | Contatto #Maggiore-#Cristante, #Galabinov in gol su rigore #CoppaItalia -