MotoGP | Espargaro e la nuova avventura in Honda | “Qualcosa di straordinario”

"Indossare questi colori è Qualcosa di straordinario. Da molti anni vedo i migliori piloti del mondo vincere titoli e gare con questi colori. Questi colori significano gloria per me". Pol Espargaro non sta nella pelle ed è pronto alla nuova avventura in MotoGP alla guida della Honda HRC, la moto ufficiale, al fianco di Marc Marquez: "Significa essere dove ogni pilota vuole raggiungere il successo e dove tutti i piloti vogliono andare. Quando correvo in 125cc, Moto2 e persino MotoGP, questa squadra era sul podio praticamente ad ogni gara. Vedere questi colori accanto al tuo numero è sorprendente. È Qualcosa di super speciale. Mi trovo nella migliore squadra del mondo, con la migliore moto del mondo e accanto al miglior pilota del mondo.

