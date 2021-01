Mosca “usa” l’ambasciatore italiano Terracciano come testimonial del vaccino russo: “L’ha fatto e sta bene” (Di martedì 19 gennaio 2021) l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano si è vaccinato con lo Sputnik V, di produzione russa. Lo fa sapere Russia Today, che ha raccolto alcune dichiarazioni del nostro diplomatico. Lo stesso account ufficiale su Twitter del vaccino Sputnik V ha riportato con grande enfasi l’avvenimento. Terracciano a Russia Today: “Sul vaccino no a questioni politiche” “Ho fatto una vaccinazione con il vaccino russo Sputnik V. Non ho avuto particolari effetti collaterali. Prossimamente farò un test degli anticorpi ”, ha dichiarato lunedì Terracciano. Il nostro diplomatico, ambasciatore a Mosca dal 2017, ha aggiunto di trovare “ profondamente deplorevole ” che durante una pandemia ci ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021), Pasqualesi è vaccinato con lo Sputnik V, di produzione russa. Lo fa sapere Russia Today, che ha raccolto alcune dichiarazioni del nostro diplomatico. Lo stesso account ufficiale su Twitter delSputnik V ha riportato con grande enfasi l’avvenimento.a Russia Today: “Sulno a questioni politiche” “Houna vaccinazione con ilSputnik V. Non ho avuto particolari effetti collaterali. Prossimamente farò un test degli anticorpi ”, ha dichiarato lunedì. Il nostro diplomatico, ambasciatore adal 2017, ha aggiunto di trovare “ profondamente deplorevole ” che durante una pandemia ci ...

