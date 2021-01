Morte Martina Rossi: si attende la sentenza della Corte di Cassazione (Di martedì 19 gennaio 2021) Martina morì cadendo dal balcone mentre si trovava in vacanza: per la sua Morte erano stati condannati a 6 anni in primo grado Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Il reato era quello di Morte in conseguenza di altro reato e tentata violenza sessuale. Ma la condanna del 2018 è stata annullata dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha prima dichiarato prescritto il reato di Morte in conseguenza di altro reato, e poi nel 2020 ha infine assolto i due dal reato di tentata violenza sessuale perché “il fatto non sussiste”. È stata anche lanciata una petizione, che chiede l’intervento di Mattarella “perché ci sia la revoca della prescrizione per reati così gravi, nello specifico ‘Morte come conseguenza di altro reato’. La Morte di un essere umano non ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021)morì cadendo dal balcone mentre si trovava in vacanza: per la suaerano stati condannati a 6 anni in primo grado Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Il reato era quello diin conseguenza di altro reato e tentata violenza sessuale. Ma la condanna del 2018 è stata annullata dopo che lad’Appello di Firenze ha prima dichiarato prescritto il reato diin conseguenza di altro reato, e poi nel 2020 ha infine assolto i due dal reato di tentata violenza sessuale perché “il fatto non sussiste”. È stata anche lanciata una petizione, che chiede l’intervento di Mattarella “perché ci sia la revocaprescrizione per reati così gravi, nello specifico ‘come conseguenza di altro reato’. Ladi un essere umano non ...

QuotidianPost : Morte Martina Rossi: si attende la sentenza della Corte di Cassazione - EnricaOrecchia : RT @genovatoday: Morte di Martina Rossi, 80.000 firme per la petizione diretta a Mattarella: «Il 21 gennaio venga fatta giustizia» https://… - andreaagostinia : RT @genovatoday: Morte di Martina Rossi, 80.000 firme per la petizione diretta a Mattarella: «Il 21 gennaio venga fatta giustizia» https://… - LMVLorenzo : RT @genovatoday: Morte di Martina Rossi, 80.000 firme per la petizione diretta a Mattarella: «Il 21 gennaio venga fatta giustizia» https://… - genovatoday : Morte di Martina Rossi, 80.000 firme per la petizione diretta a Mattarella: «Il 21 gennaio venga fatta giustizia»… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Martina Morte 24enne incinta al quarto mese, l'addio a Martina: "Eri sempre sorridente e spensierata" NapoliToday Morte Martina Rossi: si attende la sentenza della Corte di Cassazione

Martina morì cadendo misteriosamente dal balcone dell'albergo in cui era in vacanza con i suoi amici: oggi la sentenza della Corte Suprema ...

Le parole dei genitori della 20enne precipitata nel vuoto in Spagna

I genitori di Martina Rossi, 20enne precipitata nel vuoto in Spagna, non vogliono vendetta ma semplicemente giustizia per la figlia.

Martina morì cadendo misteriosamente dal balcone dell'albergo in cui era in vacanza con i suoi amici: oggi la sentenza della Corte Suprema ...I genitori di Martina Rossi, 20enne precipitata nel vuoto in Spagna, non vogliono vendetta ma semplicemente giustizia per la figlia.