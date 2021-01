Morte Martina Rossi, la rabbia dei genitori: “Descritta come una mangiatrice di uomini” (Di martedì 19 gennaio 2021) Fra pochissimi giorni la Corte di Cassazione si esprimerà in maniera definitiva sul caso della Morte di Martina Rossi, la 20enne morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un hotel di palma di Maiorca. Se in primo grado i giudici avevano appoggiato la tesi dei famigliari della ragazza (nonché dell’accusa) secondo la quale la ragazza era caduta dal balcone nell’estremo tentativo di fuggire dal tentativo di stupro messo in atto da due connazionali, la sentenza di appello aveva ribaltato la situazione, parlando di Morte giunta al culmine di una crisi di nervi. I genitori di Martina Rossi non hanno comunque mai abbandonato le speranze e continuano a lottare per una sentenza che riabiliti il nome della figlia. I genitori: “Nostra ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Fra pochissimi giorni la Corte di Cassazione si esprimerà in maniera definitiva sul caso delladi, la 20enne morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un hotel di palma di Maiorca. Se in primo grado i giudici avevano appoggiato la tesi dei famigliari della ragazza (nonché dell’accusa) secondo la quale la ragazza era caduta dal balcone nell’estremo tentativo di fuggire dal tentativo di stupro messo in atto da due connazionali, la sentenza di appello aveva ribaltato la situazione, parlando digiunta al culmine di una crisi di nervi. Idinon hanno comunque mai abbandonato le speranze e continuano a lottare per una sentenza che riabiliti il nome della figlia. I: “Nostra ...

