Mortal Kombat: la sorprendente sinossi ufficiale del film ci svela trama e personaggi

New Line Cinema ha rilasciato la sorprendente one-page ufficiale del reboot cinematografico di Mortal Kombat, che svela trama e personaggi dell'atteso nuovo film. "Il lottatore di Arti Marziali Miste Cole Young, abituato a farsi prendere a sberle pur di sbarcare il lunario, è all'oscuro del suo retaggio, e del perché l'imperatore dell'Outworld, Shang Tsung, ha inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, un criomante dell'altro mondo, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole comincia a cercare Sonya Blade dietro consiglio di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che reca lo stesso strano marchio del drago con cui è nato Cole. Ben presto, si ritroverà al tempio di Lord Raiden, un'antica divinità e protettore del Regno della ...

