Mortal Kombat | la sinossi ufficiale introduce il nuovo protagonista

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ladellive action suil, Cole Young, e le grandi capacità che lo aiuteranno a difendere la Terra da pericolosi nemici. In attesa dell'uscita del trailer, Warner Bros. Pictures ha svelato ladel prossimo film live-action dicheildel film, Cole Young, interpretato da Lewis Tan., prodotto da James Wan, uscirà nei cinema e HBO Max in contemporanea il 16 aprile. "Il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, è all'oscuro delle sue origini e del ...