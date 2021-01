Moratti: “Vaccini ripartiti anche in base a Pil Regione”; “Misiani: “Inaccettabile” (Di martedì 19 gennaio 2021) Contributo che le Regioni danno al Pil, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus: sono questi i quattro parametri che il vice presidente e neo assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti avrebbe chiesto di tenere in considerazione per la ripartizione dei Vaccini anti-Covid, con una lettera al commissario Domenico Arcuri. E’ quanto filtra dalla riunione di Moratti con i capigruppo, secondo fonti di maggioranza e opposizione. “La vicepresidente Moratti sulla distribuzione dei Vaccini ha chiesto una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne pensa Arcuri”, ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana in conferenza stampa. Il riferimento al Pil non è legato al concetto di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) Contributo che le Regioni danno al Pil, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus: sono questi i quattro parametri che il vice presidente e neo assessore al Welfare dellaLombardia Letiziaavrebbe chiesto di tenere in considerazione per la ripartizione deianti-Covid, con una lettera al commissario Domenico Arcuri. E’ quanto filtra dalla riunione dicon i capigruppo, secondo fonti di maggioranza e opposizione. “La vicepresidentesulla distribuzione deiha chiesto una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne pensa Arcuri”, ha spiegato il presidente dellaAttilio Fontana in conferenza stampa. Il riferimento al Pil non è legato al concetto di ...

«Questo merita una discussione immediata in Consiglio: i criteri elencati al momento ci sembrano discutibili se non discriminatori», ha invece evidenziato il capogruppo M5S, Massimo De Rosa. «Sono int ...

IL CASOROMA Quando ieri è arrivata la nuova comunicazione di Pfizer, all'ufficio del commissario per l'emergenza hanno pensato che fosse uno scherzo. Non solo la multinazionale ha tagliato del ...

