Moratti smentisce: “Mai pensato di declinare vaccino e reddito” (Di martedì 19 gennaio 2021) MILANO – “Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito: il Pil è un indicatore economico, finanziario che attesta l’attività in una Regione che e il motore dell’Italia”. L’assessore al Welfare lombardo Letizia Moratti, nel corso della seduta odierna di Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, tenta di dipanare il significato della frase sui vaccini in base al Pil che tanto clamore sta suscitando in queste ore. “Ho fatto una riflessione che ho voluto condividere anche con i capigruppo del Consiglio regionale”, sottolinea Moratti, in modo tale da “proporre al commissario Arcuri un’idea da sviluppare in sede di conferenza Stato-Regioni per il miglioramento del piano vaccinale”. Secondo l’assessore al Welfare lombardo, infatti, “la salute è indiscutibilmente un diritto prioritario e costituzionale per tutti i cittadini, senza differenza alcuna”, ecco perché “gli spunti che intendo sottoporre al Commissario partono dal tema delle zone più colpite e che potrebbero riguardare mobilità e densità abitativa, fattori di accelerazione della trasmissione del contagio”. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) MILANO – “Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito: il Pil è un indicatore economico, finanziario che attesta l’attività in una Regione che e il motore dell’Italia”. L’assessore al Welfare lombardo Letizia Moratti, nel corso della seduta odierna di Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, tenta di dipanare il significato della frase sui vaccini in base al Pil che tanto clamore sta suscitando in queste ore. “Ho fatto una riflessione che ho voluto condividere anche con i capigruppo del Consiglio regionale”, sottolinea Moratti, in modo tale da “proporre al commissario Arcuri un’idea da sviluppare in sede di conferenza Stato-Regioni per il miglioramento del piano vaccinale”. Secondo l’assessore al Welfare lombardo, infatti, “la salute è indiscutibilmente un diritto prioritario e costituzionale per tutti i cittadini, senza differenza alcuna”, ecco perché “gli spunti che intendo sottoporre al Commissario partono dal tema delle zone più colpite e che potrebbero riguardare mobilità e densità abitativa, fattori di accelerazione della trasmissione del contagio”.

MonicaCirinna : La richiesta di Moratti di ripartire #vaccinoCovid in base al PIL è incommentabile. La vita e la salute delle perso… - Agenzia_Dire : Letizia #Moratti fa chiarezza sulla sua dichiarazione riguardo la distribuzione del #vaccinoanti #Covid19 in base a… - OsservaMy : La #moratti, non si smentisce mai. - GiusPecoraro : RT @MonicaCirinna: La richiesta di Moratti di ripartire #vaccinoCovid in base al PIL è incommentabile. La vita e la salute delle persone va… - Frances87375201 : RT @MonicaCirinna: La richiesta di Moratti di ripartire #vaccinoCovid in base al PIL è incommentabile. La vita e la salute delle persone va… -

