Moni Ovadia furioso | ' Teatri e cinema chiusi ma si dà priorità a Sanremo | siamo un paese miserabile'

Adnkronos : Moni Ovadia: ''Assurdo #Sanremo con pubblico e teatri chiusi'' - bfogli1 : RT @globalistIT: #MoniOvadia furioso: legge che ha detto #Sanremo2021 - MysteryMiki : RT @globalistIT: #MoniOvadia furioso: legge che ha detto #Sanremo2021 - flavio_lucato : RT @globalistIT: #MoniOvadia furioso: legge che ha detto #Sanremo2021 - bnegri1 : RT @globalistIT: #MoniOvadia furioso: legge che ha detto #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Moni Ovadia

Il regista: "Per Sanremo il discorso della sanità non conta niente? Se Sanremo è più importante della cultura allora vuol dire che questo paese è perso per sempre".Verso la "Giornata della memoria", l’artista ne ricorda il valore: «Per evitare una deriva retorica, sia legata agli orrori di oggi». A Ferrara va in scena con un recital sul “Paradiso” di Dante ...