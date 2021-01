Mondiale per Club 2020, ecco l’avversario del Bayern Monaco (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Bayern Monaco ha conosciuto il proprio avversario nell’edizione 2020 del Mondiale per Club. ecco il sorteggio completo La FIFA ha reso noto il calendario per il Mondiale per Club FIFA 2020. La manifestazione si terrà in Qatar a partire dal 4 febbraio 2021all’11 febbraio 2021. I detentori della Champions League, ovvero il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, entreranno in scena in semifinale affrontando la vincente di Al Duhail-Al Ahly. ? The official draw for the #ClubWC 2020 is complete ? Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4 — FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha conosciuto il proprio avversario nell’edizionedelperil sorteggio completo La FIFA ha reso noto il calendario per ilperFIFA. La manifestazione si terrà in Qatar a partire dal 4 febbraio 2021all’11 febbraio 2021. I detentori della Champions League, ovvero ildi Hans-Dieter Flick, entreranno in scena in semifinale affrontando la vincente di Al Duhail-Al Ahly. ? The official draw for the #WCis complete ? Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4 — FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021 Leggi su Calcionews24.com

