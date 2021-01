Mondiale Hockey 2021: le gare non si svolgeranno a Minsk (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Consiglio della Federazione internazionale di Hockey su ghiaccio (IIHF) ha annunciato ieri 18 Gennaio 2021 che non disputerà le partite di hochey sul ghiaccio del Campionato Mondiale nella Capitale Bielorussa. Sarà trovata una nuova sede per poter iniziare a gareggiare. Attraverso un comunicato la Federazione ha spiegato le sue ragioni, che per prima cosa riguardano la sicurezza e la salute degli atleti. Hockey su ghiaccio: pressioni sulla Bielorussia per poter ospitare il campionato del mondo Mondiale Hockey 2021: cosa è stato specificato nel comunicato della Federazione? Nel comunicato della Federazione si legge: “A causa di problemi di sicurezza e protezione che sono al di fuori del controllo della IIHF, il Consiglio IIHF ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Consiglio della Federazione internazionale disu ghiaccio (IIHF) ha annunciato ieri 18 Gennaioche non disputerà le partite di hochey sul ghiaccio del Campionatonella Capitale Bielorussa. Sarà trovata una nuova sede per poter iniziare aggiare. Attraverso un comunicato la Federazione ha spiegato le sue ragioni, che per prima cosa riguardano la sicurezza e la salute degli atleti.su ghiaccio: pressioni sulla Bielorussia per poter ospitare il campionato del mondo: cosa è stato specificato nel comunicato della Federazione? Nel comunicato della Federazione si legge: “A causa di problemi di sicurezza e protezione che sono al di fuori del controllo della IIHF, il Consiglio IIHF ha ...

MoliPietro : Mondiale Hockey 2021: le gare non si svolgeranno a Minsk - AgnelloMistico : @bordoni_russia Non c'era certo bisogno della Federazione di Hockey per capire che lo Sport Mondiale (CIO) è soltan… - Mintauros1 : RT @e_guarducci: ???? La Fed. Internazionale di Hockey (IIHF) ha definitivamente deciso di spostare il mondiale 2021 da #Minsk. Motivo: ??… - e_guarducci : ???? La Fed. Internazionale di Hockey (IIHF) ha definitivamente deciso di spostare il mondiale 2021 da #Minsk. Moti… - giornaleradiofm : Ghiaccio: tolti Mondiali hockey a Minsk,timori per sicurezza: (ANSA) - ROMA, 18 GEN - La Federazione internazionale… -