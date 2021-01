Modena Brexit | cosa cambia per viaggi | studio e lavoro

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’Erasmus nel Regno Unito? Non sarà più possibile. E anche studiare in un’università britannica diventerà molto più difficile e costoso. Per un fine settimana a Londra, dal prossimo ottobre sarà necessario il passaporto e chi pensa a un trasferimento perdovrà procurarsi un visto; aumenteranno i controlli doganali sulle merci e le imprese che vogliono commerciare al di là della Manica dovranno dotarsi di un nuovo documento, l’Authorized economic operator. Sono alcuni deimenti nelle modalità dio, die dinel Regno Unito con i quali dall’1 gennaio 2021 si devono confrontare anche i cittadini italiani dopo che laè diventata effettiva. Dal canto loro, i sudditi di Sua maestà che vivono in Italia trovano certificata l’uscita dalla UE anche ...