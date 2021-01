(Di martedì 19 gennaio 2021) C'è un nuovo Sergejad arricchire il patrimonio tattico. L'incursore di Inzaghi sempre pronto a sganciarsi in area come attaccante aggiunto sta allargando il suo raggio d'azione.

sportli26181512 : Milinkovic al centro della Lazio: ecco perché è indispensabile: Milinkovic al centro della Lazio: ecco perché è ind… - toroforever3 : @Toro_News ditemi che è una barzelletta Gojak che affianca Zazza in attacco e perchè non Milinkovic al centro della difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic centro

La Gazzetta dello Sport

Lazio, Hoedt di nuovo agli ottavi di Coppa Italia: segnò al Genoa nel 2016/2017 La Lazio torna in campo giovedì sera alle 21.15 contro il Parma, e Wesley ...La Lazio è tornata a Formello per iniziare a preparare la gara di Coppa Italia contro il Parma. Inzaghi sarà costretto a fare qualche rotazione per far rifiatare i suoi e rimediare a qualche squalific ...