Milan, ora la difesa è in emergenza: le soluzioni in vista dell’Atalanta (Di martedì 19 gennaio 2021) Con la squalifica di Romagnoli il Milan è in forte emergenza nel reparto di difesa in vista della sfida contro l’Atalanta Il Milan è in grave emergenza in difesa. L’unica nota dolente della vittoria di Cagliari è infatti l’ammonizione di Romagnoli, che fa automaticamente scattare una giornata di squalifica per il capitano rossonero. La sostituzione di Kjaer sembra invece essere stata solo una misura precauzionale. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il danese ci sarà sicuramente, ma chi al suo fianco? Le soluzioni sembrano essere due. La prima, più logica, è l’impiego di Kalulu, in crescita costante nelle ultime settimane. L’altra invece è gettare subito nella mischia il nuovo acquisto Tomori, che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Con la squalifica di Romagnoli ilè in fortenel reparto diindella sfida contro l’Atalanta Ilè in gravein. L’unica nota dolente della vittoria di Cagliari è infatti l’ammonizione di Romagnoli, che fa automaticamente scattare una giornata di squalifica per il capitano rossonero. La sostituzione di Kjaer sembra invece essere stata solo una misura precauzionale. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il danese ci sarà sicuramente, ma chi al suo fianco? Lesembrano essere due. La prima, più logica, è l’impiego di Kalulu, in crescita costante nelle ultime settimane. L’altra invece è gettare subito nella mischia il nuovo acquisto Tomori, che ...

AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic ha firmato con il #Milan. Ora verso Milanello per il primo allenamento - DiMarzio : #Mandzukic-#Milan, ora è ufficiale?? - CB_Ignoranza : Con l'arrivo di Marione l'attacco del Milan ha ora l'IC FACTOR - Tini97Milan1899 : @MarSnaaaa @_TEDDYBEARS__ Non ne ha presi 12 contro perchè trovami ad oggi una squadra che attacca come il Milan in… - bastardo42 : @nina_ju_ Grazie al croato al Milan finalmente tutti i miei amici juventini ora mi hanno raggiunto nel detestarlo..… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ora Milan, ora la difesa è in emergenza: le soluzioni in vista dell’Atalanta MilanNews24.com Mercato Napoli: Malcuit-Parma salta. Milik-Marsiglia si complica?

Il Napoli si appresta a preparare la sfida alla Juve per l’aggiudicazione della Supercoppa italiana sfida che andrà di scena mercoledì sera al Mapei Stadium, la squadra è partita per Reggio Emilia dop ...

TMW RADIO - Garbo: "Il Milan è la squadra del futuro, Mandzukic completa la rosa"

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha commentato così il momento del Milan e l'acquisto di Mario Mandzukic: “L’unica squadra che finora non ha ...

Il Napoli si appresta a preparare la sfida alla Juve per l’aggiudicazione della Supercoppa italiana sfida che andrà di scena mercoledì sera al Mapei Stadium, la squadra è partita per Reggio Emilia dop ...Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha commentato così il momento del Milan e l'acquisto di Mario Mandzukic: “L’unica squadra che finora non ha ...