Milan | oggi firma Mandzukic | il croato vuole esserci contro l’Inter

(Di martedì 19 gennaio 2021)arriverà ladi Marioche punta a essere presente nel match di Coppa ItaliaMarioè sbarcato ao domenica sera. Ieri ha svolto le consuete visite mediche presso la Clinica La Madonnina, dopodiché il giocatore ha sostenuto l’idoneità sportiva (superata anche quest’ultima), lo riporta la Gazzetta dello Sport. Ilsi è allenato con un preparatore personale in questi giorni. Potrebbe farcela giàl’Atalanta, sabato. Qualora così non fosse, sicuramente sarà presente al derby del 26 gennaioin Coppa Italia (quarti di finale). Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Grave tracollo della #Juventus: che deve recuperare una partita (non facile, col #Napoli) e comincia ad avere tropp… - GoalItalia : Buongiorno con le prime pagine di oggi: 'Riecco il Re', 'Ibra, la sentenza', 'Vola il Milan di Ibra' #19gennaio ? - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan, oggi si prova a chiudere #Tomori. A sinistra spunta #Firpo - infoitsport : Calciomercato Milan, Maldini ne vuole due in difesa | Oggi chiude il primo - infoitsport : Mandzukic oggi firma con il Milan, punta ad esserci contro l’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Milan oggi

“Peccato per i gol presi su palla leggibile. Non siamo stati coordinati. Peccato però anche per il rigore che non ci è stato concesso, ..."E' stata davvero una gran partita. Il risultato è importante, è una grandissima soddisfazione". Lo ha detto l'amministratore ...