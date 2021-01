Milan, Calabria si candida: “Sono un jolly, rinato dopo un anno negativo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan continua a stupire. I rossoneri Sono in testa alla classifica invernale e Sono a un passo dal concludere il girone d'andata al primo posto. Una delle rivelazioni nella formazione di Stefano Pioli è sicuramente Davide Calabria, che ha stupito tutti per continuità e duttilità.caption id="attachment 242381" align="alignnone" width="620" Calabria (Getty Images)/captionjollyLo stesso Calabria ha parlato della sua rinascita ai canali ufficiali del Milan: "Dove c'è bisogno io gioco. Sono sempre stato un jolly anche nel settore giovanile. Sono nato centrocampista e poi mi Sono spostato terzino per fortuna a questo punto. So come muovermi in più ruoli e questo è un fatto positivo. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilcontinua a stupire. I rossoneriin testa alla classifica invernale ea un passo dal concludere il girone d'andata al primo posto. Una delle rivelazioni nella formazione di Stefano Pioli è sicuramente Davide, che ha stupito tutti per continuità e duttilità.caption id="attachment 242381" align="alignnone" width="620"(Getty Images)/captionLo stessoha parlato della sua rinascita ai canali ufficiali del: "Dove c'è bisogno io gioco.sempre stato unanche nel settore giovanile.nato centrocampista e poi mispostato terzino per fortuna a questo punto. So come muovermi in più ruoli e questo è un fatto positivo. ...

