Milan, Calabria: “Scudetto? Ci pensiamo, non dobbiamo avere paura” (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Davide Calabria, terzino rossonero, è intervenuto nella trasmissione 'L'Inferno del Lunedì', in onda su 'Milan Tv' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Davide, terzino rossonero, è intervenuto nella trasmissione 'L'Inferno del Lunedì', in onda su 'Tv' Pianeta

AntoVitiello : #Milan, prestazione da leader per #Ibrahimovic, ma non fa piu notizia. Grande scoperta #Kalulu, sempre affidabile e… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge… - MilanPress_it : Le parole di Davide Calabria a Milan TV: 'Scudetto? Siamo il Milan... ' ???? - PianetaMilan : .@acmilan, #Calabria: 'Scudetto? Ci pensiamo, non dobbiamo avere paura' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - CriticoMilanist : Davidone Calabria a Milan Tv con il Direttore e Serafini. Oltre ad essere forte,è bravo e agguerrito -