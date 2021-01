Michelle Obama senza trucco | il potere della bellezza naturale a 57 anni

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) La scelta di uno scatto in bianco e nero, una chioma vaporosa di ricci fittissimi, il viso completamente struccato. Michelle Obama risponde così, con questa rara immagine di sé in versione acqua sapone, ai tanti messaggi ricevuti per il suo 57esimo compleanno. Ad accompagnare lo scatto postato su Instagram, una breve caption di ringraziamento che termina con un invito, quello di prendersi cura di sé in questo momento così difficile e di riuscire a trovare la gioia nelle piccole cose.