Meteo | le previsioni del 20 gennaio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il freddo cede il passo a temperature in leggero aumento, ma una perturbazione in arrivo dall'Atlantico porta pioggia, tra mercoledì 20e giovedì 21, al Nord e sul Centro Italia. La neve scende abbondante ma solo in montagna, sulle Alpi e sugli Appennini. Temporali sul Settentrione e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Neve sulle Alpi ma solo sopra i 1.000 metri e sugli Appennini sopra i 1.400 metri circa (LE).