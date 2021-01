METEO 7 Giorni MALTEMPO all’assalto dell’Italia con PIOGGIA | NEVE e VENTO

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021)SINO AL 25 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un campo di alta pressione si è espanso verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, garantendo una temporanea fase dipiù stabile. Le temperature restano ancora molto basse sull’Italia, soprattutto nei valori minimi notturni. Il freddo sta però per cedere il passo ad un progressivo aumento della colonnina di mercurio, per effetto di correnti oceaniche. Arriva il. Questo cambio di circolazione deriva dall’approfondimento di una depressione a ridosso del Regno Unito, con affondo di una saccatura sui paesi occidentali europei in progressione verso levante. Questa circolazione depressionaria andrà poi ad abbracciare l’Italia, portando un peggioramento ad iniziare dal Nord e dalle regioni tirreniche dove sono in arrivo le prime deboli precipitazioni. Il nocciolo gelido, ...