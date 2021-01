Mertens: «Sto bene, vediamo domani come reagisco» (Di martedì 19 gennaio 2021) Dries Mertens intervistato dal Tg3 Campania. Napoli-Juve è una partita speciale, domani ancora di più perché è una finale e si può vincere un trofeo. Sto bene, vediamo domani come reagisco. Abbiamo fatto un pranzo, era più un po’ di divertimento per stare tranquilli con la testa. Ai giocatori piace molto fare gruppo. Il mister e il suo staff sono vicini al gruppo. come stai? bene, vediamo domani come risponde. La Juve non sta facendo grandi cose? Non c’entra niente, domani è una gara in cui andare al 110% altrimenti non la vinci. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Driesintervistato dal Tg3 Campania. Napoli-Juve è una partita speciale,ancora di più perché è una finale e si può vincere un trofeo. Sto. Abbiamo fatto un pranzo, era più un po’ di divertimento per stare tranquilli con la testa. Ai giocatori piace molto fare gruppo. Il mister e il suo staff sono vicini al gruppo.stai?risponde. La Juve non sta facendo grandi cose? Non c’entra niente,è una gara in cui andare al 110% altrimenti non la vinci. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto. L'articolo ilNapolista.

napolista : Mertens: «Sto bene, vediamo domani come reagisco» Al Tg3 Campania: «La Juve non sta facendo grandi cose? Non c’ent… - napolipiucom : MERTENS: ”CONTRO LA JUVE DAREMO IL 110%. STO BENE, VEDIAMO COME REAGISCE LA CAVIGLIA” - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Mertens alla Rai: “Domani bisogna dare il 110%, è una parti… - cn1926it : #Mertens: “Con la #Juve sfida speciale, domani ancor di più! Io sto bene, ma per giocare devo…” #Napoli #Supercoppa… - virgini22338959 : @RaffaeleDeSa @antofns Mertens se l’è andato a baciare fino in panchina quando è uscito!! Lascialo perdere sto coglione -