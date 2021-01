Melania Trump, nel messaggio d’addio si ‘scaglia’ contro il marito – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Melania Trump nella notte italiana ha pubblicato sul suo profilo Twitter un VIDEOmessaggio di congedo dalla Casa Bianca. In un passaggio un “attacco” a suo marito. Un VIDEO messaggio di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 19 gennaio 2021)nella notte italiana ha pubblicato sul suo profilo Twitter undi congedo dalla Casa Bianca. In un passaggio un “attacco” a suo. Undi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Melania Trump lascerà la Casa Bianca con il record negativo di consensi da first lady. Il 47% non vede in maniera… - HuffPostItalia : Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - MediasetTgcom24 : Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile - TommasoChimenti : RT @HuffPostItalia: Il discorso di addio di Melania Trump: 'Scegliete l'amore. La violenza non è mai giustificata' - Lspazio1 : Melania Trump, l'addio in un videomessaggio pubblicato su Twitter: 'La violenza non è mai la risposta' - Il Fatto Q… -