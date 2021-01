Melania in suite | Trump in uno studio | ecco come si dormiva alla Casa Bianca

(Di martedì 19 gennaio 2021) Giorni di traslochi: la nuova coppia presidenziale è pronta a insediarsi e, proprio in quest’occasione emergono i “segreti di letto” di Donalde sua moglie. Che Donalde sua moglienon siano esattamente una delle coppie più affiatate del mondo era risaputo, ma forse non erano in molti a immaginare che la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Alla Casa Bianca il presidente e la first lady non saranno più in camere separate. Come riporta la Cnn, i Biden, a differenza dei Trump, condivideranno la stessa camera da letto.Melania aveva scelto u ...Fine delle camere separate alla Casa Bianca. I Biden, a differenza dei Trump, condivideranno la stessa camera da letto, riferisce la Cnn. Un dettaglio, tra tanti, che evidenzia la differenza tra le du ...