Meghan Markle e Harry donano pacchi per il pranzo a veterani di Los Angeles e annunciano di voler lavorare insieme ai volontari (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno donato pacchi per il pranzo a veterani di Los Angeles, indicando che hanno intenzione di lavorare con loro in futuro. La Fondazione Archewell della coppia ha fornito pasti ai volontari che lavorano per The Mission Continues, che aiuta i veterani, in occasione del Martin Luther King Day. Il pranzo è stato preparato da Homegirl Catering, un’organizzazione gestita da donne per aiutare ex membri di gang e prigionieri per trasformare le loro vite. In una nota inviata ai volontari di Compton, i Sussex hanno detto: «In onore di questo giorno di servizio, e in riconoscimento del Dr. Martin Luther King Jr. e di tutto ciò che ha rappresentato, vogliamo inviare i nostri ringraziamenti e gratitudine a il team ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno donatoper ildi Los, indicando che hanno intenzione dicon loro in futuro. La Fondazione Archewell della coppia ha fornito pasti aiche lavorano per The Mission Continues, che aiuta i, in occasione del Martin Luther King Day. Ilè stato preparato da Homegirl Catering, un’organizzazione gestita da donne per aiutare ex membri di gang e prigionieri per trasformare le loro vite. In una nota inviata aidi Compton, i Sussex hanno detto: «In onore di questo giorno di servizio, e in riconoscimento del Dr. Martin Luther King Jr. e di tutto ciò che ha rappresentato, vogliamo inviare i nostri ringraziamenti e gratitudine a il team ...

